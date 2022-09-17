ВАЗ сбил 11-летнего мальчика в Санкт-Петербурге | 360°

Происшествия 17 сентября 2022, 00:10 Поделиться Telegram

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Viber ВАЗ сбил 11-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло 14 сентября в Санкт-Петербурге. Там ВАЗ сбил ребенка. Об этом сообщил Piter.TV.

Авария случилась неподалеку от дома № 28 на проспекте Маршала Жукова. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу примерно в 07:30. Водитель ВАЗ не справился с управлением и наехал на 11-летнего школьника.

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Ребенок получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

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