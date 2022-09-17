ВАЗ сбил 11-летнего мальчика в Санкт-Петербурге | 360°

Все новости

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:39

Депутаты Мособлдумы провели выездной семинар-совещание в Зарайске

Эксклюзив

17 сентября 2022, 00:30

Неравнодушные люди спасли котов от издевавшегося над ними живодера в Москве

Реклама

Мир

17 сентября 2022, 00:01

США призвали добиться «страданий» России от санкций

Подмосковье

17 сентября 2022, 00:00

Аграрии Коломны планируют собрать 100 тысяч тонн картофеля в текущем сезоне

Спецоперация

16 сентября 2022, 23:43

Преимущество России над Украиной оценили в Венгрии

Мир

16 сентября 2022, 23:31

США призвали готовиться к «идеальному шторму» из-за Украины

Подмосковье

16 сентября 2022, 23:30

Пациент больницы в Звенигороде снова встал на ноги благодаря уникальной операции

Эксклюзив

16 сентября 2022, 23:14

Проблем с сердцем никогда не было. Тетя погибшей в московском бассейне школьницы рассказала о происшествии

Мир

16 сентября 2022, 23:09

Передачу немецких активов «Роснефти» под внешнее управление назвали экспроприацией

Происшествия

17 сентября 2022, 00:10

ВАЗ сбил 11-летнего мальчика в Санкт-Петербурге

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло 14 сентября в Санкт-Петербурге. Там ВАЗ сбил ребенка. Об этом сообщил Piter.TV.

Авария случилась неподалеку от дома № 28 на проспекте Маршала Жукова. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу примерно в 07:30. Водитель ВАЗ не справился с управлением и наехал на 11-летнего школьника.

Реклама

Ребенок получил травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи оценили его состояние как средней тяжести.

Реклама

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама