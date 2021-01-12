ВАЗ разорвало на части в ДТП под Оренбургом

В Оренбургской области полиция выясняет причины серьезного ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщает 56orb.ru, авария произошла утром во вторник, 12 января, на трассе Соль-Илецк — Акбулак, возле села Угольное. Там столкнулись Toyota Camry и Lada Priora. От удара отечественный автомобиль разорвало на части. Один из находившихся в его салоне людей получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

Сейчас полиция проводит проверку по факту гибели человека.