ВАЗ и грузовик столкнулись в Башкирии. Есть пострадавшие

Известно, что авария случилась поздно вечером в Дюртюлинском районе на четвертом километре трассы Дюртюли-Бураево. Водитель «ВАЗ-2114» в возрасте 21 года столкнулся с грузовиком «ГАЗ». Второй машиной управлял житель Пермского края в возрасте 40 лет.

В легковушке также находилось два молодых человека 21 года. Обоих госпитализировали в отделение реанимации местной больницы.