04 марта 2020, 14:29
ВАЗ-2115 сбил женщину насмерть в Уфе
В столице Башкирии погибла 43-летняя женщина. Она попала под колеса авто, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла накануне на проспекте Октября. 25-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2115 сбил горожанку около остановки «Бульвар славы». Она переходила дорогу в неположенном месте.
От полученных травм женщина скончалась на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.