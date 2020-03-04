    04 марта 2020, 14:29

    ВАЗ-2115 сбил женщину насмерть в Уфе

    Артур Блянихов

    В столице Башкирии погибла 43-летняя женщина. Она попала под колеса авто, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.

    По данным издания, авария произошла накануне на проспекте Октября. 25-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2115 сбил горожанку около остановки «Бульвар славы». Она переходила дорогу в неположенном месте.

    От полученных травм женщина скончалась на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.