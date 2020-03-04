ВАЗ-2115 сбил женщину насмерть в Уфе

По данным издания, авария произошла накануне на проспекте Октября. 25-летний водитель отечественной легковушки ВАЗ-2115 сбил горожанку около остановки «Бульвар славы». Она переходила дорогу в неположенном месте.

От полученных травм женщина скончалась на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.