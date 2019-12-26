ВАЗ-21124 сбил насмерть четырехлетнюю девочку в Краснодарском крае

По данным издания, авария произошла 25 декабря на первом километре дороги станица Привольная — хутор Труд. По предварительной информации, четырехлетняя девочка, переходя дорогу, угодила под колеса легковушки, которой управлял 67-летний водитель. Ребенок скончался на месте. Отмечается, что ее сопровождали родители, но в какой-то момент она вырвала руку и сама пошла на проезжую часть. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.