ВАЗ-2112 и Chevrolet Lanos столкнулись в Башкирии. Один человек погиб
В Салавате (Башкирия) зафиксировано ДТП с участием отечественного авто ВАЗ-2112 и иномарки Chevrolet Lanos, передает портал ToDay News Ufa со ссылкой на республиканское ГИБДД.
По данным издания, авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Губкина. В результате столкновения двух легковушек погибла 24-летняя пассажирка ВАЗ-2112. Она скончалась по пути в больницу. Оба водителя госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.