ВАЗ-2112 и Chevrolet Lanos столкнулись в Башкирии. Один человек погиб

По данным издания, авария произошла на перекрестке улиц Калинина и Губкина. В результате столкновения двух легковушек погибла 24-летняя пассажирка ВАЗ-2112. Она скончалась по пути в больницу. Оба водителя госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.