ВАЗ-2111 сбил двух пешеходов в Пензе

По данным информагентства, авария произошла сегодня утром напротив одного из домов на улице Воронова. Под колеса отечественного авто угодили два человека — женщина и 57-летний мужчина. С полученными травмами их госпитализировали. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.