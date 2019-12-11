  • ВАЗ-2111 сбил двух пешеходов в Пензе

    11 декабря 2019, 16:25

    Артур Блянихов

    В Пензе зафиксировано ДТП с участием отечественной легковушки ВАЗ-2111, в результате которого два человека пострадали. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управление МВД.

    По данным информагентства, авария произошла сегодня утром напротив одного из домов на улице Воронова. Под колеса отечественного авто угодили два человека — женщина и 57-летний мужчина. С полученными травмами их госпитализировали. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.