ВАЗ-2104 вылетел в кювет в Пензенской области. Один человек погиб
В селе Лесной Вьяс (Пензенская область) зафиксировано ДТП с участием легковушки ВАЗ-2104, в результате которого один человек погиб, трое пострадали. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
По данным информагентства, авария произошла сегодня утром на 72-м километре дороги Пенза - Лунино. Отечественное авто вылетело в кювет и перевернулось. Водитель погиб. Три пассажира получили травмы и были госпитализированы. Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.