09 июня 2020, 12:23
Варламов прокомментировал аварию с Ефремовым
Илья Варламов, автор популярного блога, прокомментировал аварию, которую устроил Михаил Ефремов минувшей ночью в состоянии алкогольного опьянения. Блогер заявил, что актер — потенциальный убийца. А тех, кто защищает Ефремова, Варламов подверг критике. Об этом сообщило РИА ФАН.
По словам Варламова, на публичном человеке лежит ответственность больше, чем на обычных людях. Так как для кого-то актер является примером для подражания, написало ИА Nation News.
«Всем, кто сейчас жалеет Ефремова и причитает, ах, какой он замечательный актер, хочу напомнить, что Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца. Остальное не имеет значения», — написал блогер на своей странице в Twitter.