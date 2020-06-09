Варламов прокомментировал аварию с Ефремовым

По словам Варламова, на публичном человеке лежит ответственность больше, чем на обычных людях. Так как для кого-то актер является примером для подражания, написало ИА Nation News.

«Всем, кто сейчас жалеет Ефремова и причитает, ах, какой он замечательный актер, хочу напомнить, что Ефремов — в первую очередь потенциальный убийца. Остальное не имеет значения», — написал блогер на своей странице в Twitter.