15 января 2024, 09:05
Вандалы сожгли венок в Вечном огне на Кубани
МВД заинтересовалось инцидентом с сожжением венка в Вечном огне на Кубани
Правоохранительные органы проверяют акт вандализма со стороны неизвестных, в результате которого сожгли траурный венок в Вечном огне в Тимашевске. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По информации почетного караула города Тимашевска, вандалы сожгли венок в ночь на 14 января. На следующий день курсантам почетного караула пришлось соскребать пластик со звезды мемориала.
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В Сети появились публикации, в которых местные жители сообщили о противоправных действиях, пояснили в краевом ГУ МВД. Обращений по этому вопросу не было, однако полиция все равно подключилась к выяснению обстоятельств произошедшего.
Ранее случай осквернения Вечного огня произошел в Кургане. Женщина залила огонь на мемориале водой из бутылки. В Пскове школьники попытались потушить Вечный огонь снегом.
Полиция
Вандализм
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