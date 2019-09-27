Вандалы сломали новую подсветку в центре Кургана

Пост в паблике «О, Курган» в соцсети «ВКонтакте», где разместили фото со сломанными фонарями, вызвал шквал возмущения у местных жителей.

«Изверги, неужели самим не стремно», «У себя дома они тоже, видимо, все сносят», — заявили рассерженные пользователи.

В пресс-службе администрации Кургана агентству пообещали разобраться и дать комментарий позже.

Жители города предположили, что другие районы Кургана, которые сейчас благоустраивают, могут так же пострадать от рук вандалов. Люди предлагают установить камеры наблюдения, чтобы хоть как-то минимизировать подобные случаи.