Вандалы сломали часть скейт-парка в Соликамске

В Соликамске злоумышленники повредили объекты на городской площадке для отдыха «Соляная верста», которая располагается на набережной Усолки. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на официальную страницу мэрии города в социальной сети «ВКонтакте».

Вандалы сломали часть скейт-парка, а также изуродовали трибуны футбольного поля. Кроме того, они не обошли стороной подвесные качели и качалки на пружине, разрушили перила лестниц на детской площадке.

«Практически все элементы оборудования и малые архитектурные формы объекта испорчены. На трибунах у футбольного поля отсутствуют кресла, скамейки у скейт-парка также разрушены», — рассказали в ведомстве.