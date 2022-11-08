Вандалы сдвинули камень-памятник на аллее в честь работников прокуратуры в Петербурге | 360°

Происшествия 08 ноября 2022, 19:04 Вандалы сдвинули камень-памятник на аллее в честь работников прокуратуры в Петербурге

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В Санкт-Петербурге неизвестные совершили акт вандализма на территории парка «Куракина Дача». Об этом написали «Невские новости».

По данным издания, вандалы сдвинули камень-памятник на аллее в честь работников прокуратуры. Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Обстоятельства случившегося выясняются.

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«Прокурорская» аллея была заложена в прошлом году. Там высажено порядка 30 саженцев и установлен камень-памятник в честь празднования 300-летия образования российской прокуратуры.

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