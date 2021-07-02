Вандалы сбросили поклонный крест на перевале Муста-Тунтури в Мурманской области

Поклонный крест сбросили со склона на перевале Муста-Тунтури в Мурманской области. Это уже не первый похожий случай. Об этом сообщило издание FlashNord со ссылкой на соцсети.

По данным газеты «Петербургский дневник», крест срубили топором. Сейчас он просто лежит на склоне. Кто это сделал — неизвестно.

«Напомним, что два года назад аналогичная история произошла и с крестом возле Териберского [Батарейского] водопада», — рассказали в соцсетях.