    03 марта 2020, 15:44

    Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

    Ольга Ситникова

    Злоумышленники надругались на могилой неизвестного солдата в районе поселка Сахарная головка под Севастополем. Очевидцы рассказали о происшествии сотрудникам полиции. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».

    «Вызывали участкового, он у нас юноша ответственный. Постояли с ним над могилой, повздыхали. Он сказал, что полиция должна констатировать факт вандализма и попытаться разыскать эту (…), но кто будет восстанавливать — не знает», — рассказал очевидец инцидента в группе «Черный список Севастополя» в соцсети «ВКонтакте».

    Учительница истории в школе № 17 и руководитель музея Ольга Гришкова отметила, что разрушенная могила неизвестного солдата — часть местных объектов памяти, за состоянием которых следят ученики. Гришкова предположила, что вандалы решили сдать металл с могилы.

    «Там была оградка, они ее срезали», — заметила учительница.

    По ее мнению, злоумышленники хотели забрать металлический цоколь могилы, но он оказался ржавым.

    Гришкова подчеркнула, что посетит испорченное захоронение вместе с депутатом Балаклавского муниципалитета Леонидом Венем.