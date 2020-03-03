Вандалы разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем

«Вызывали участкового, он у нас юноша ответственный. Постояли с ним над могилой, повздыхали. Он сказал, что полиция должна констатировать факт вандализма и попытаться разыскать эту (…), но кто будет восстанавливать — не знает», — рассказал очевидец инцидента в группе «Черный список Севастополя» в соцсети «ВКонтакте».

Учительница истории в школе № 17 и руководитель музея Ольга Гришкова отметила, что разрушенная могила неизвестного солдата — часть местных объектов памяти, за состоянием которых следят ученики. Гришкова предположила, что вандалы решили сдать металл с могилы.

«Там была оградка, они ее срезали», — заметила учительница.

По ее мнению, злоумышленники хотели забрать металлический цоколь могилы, но он оказался ржавым.

Гришкова подчеркнула, что посетит испорченное захоронение вместе с депутатом Балаклавского муниципалитета Леонидом Венем.