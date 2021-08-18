Вандалы разнесли городской парк в Ханты-Мансийске

Вандалы разгромили городской парк «Severin» в Ханты-Мансийске. Этот парк был победителем регионального конкурса инициативных проектов по благоустройству, написало Ura.ru.

Вандалы разбили стенды, изрисовали скамейки и оставили в парке горы мусора.

«Очень жаль, что за такое намеренно варварское отношение никто наказания не понесет. Все будет и дальше приходить в негодность, а если и починят, то те же недоумки снова всё разломают», — написали в аккаунте о жизни города khantymansiysk_life в Instagram.

Собираются ли разыскивать вандалов, в администрации города пока не рассказали.