Вандалы разгромили ротонду на набережной Шадринска

Вандалы из Шадринска (Курганская область) накануне Дня города разгромили новую ротонду. Она располагалась на городской набережной. Об этом сообщил URA.ru со ссылкой на администрацию города.

Городская администрация разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором рассказала о случившемся. Также власти приложили к посту фотографии разрушенной ротонды. Жители города осудили поступок крушителей в Сети.

«„Отличный подарок“ вандалы сделали ко Дню города! Сотрудники полиции уже в курсе данного происшествия. Кому что-либо известно о людях, которые это совершили, просьба сообщить нам», — написали в посте.