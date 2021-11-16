Вандалы разбили дорожные камеры почти на два млн рублей в Ростовской области

В Ростовской области сумма ущерба, нанесенная камерам фотовидеофиксации нарушений ПДД, от действий вандалов составила более 1,9 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Rostovgazeta.ru.

«Вандалы, выводя из строя камеры, по много раз повышают риски возникновения аварий. Обычно устройства установлены на аварийно-опасных участках дорог», — рассказали в региональном правительстве.

Все материалы о такого рода случаях направляются в полицию. Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленникам за порчу имущества, составляет четыре года тюрьмы.