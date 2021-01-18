Вандалы попытались затушить Вечный огонь в Петербурге

По данным издания, последний раз вандалы закидали снегом Вечный огонь ровно месяц назад. Был случай, когда пламя попытались затушить газировкой. Однако у злоумышленников не получилось навредить механизму.

«За последнее время уже три случая было тушения Вечного огня. Технических сбоев в горении у нас не случается», — обозначили в пресс-службе.

Отмечается, что правоохранители ищут неизвестных, которые накануне потушили Вечный огонь. Оборудование работало исправно. Никаких проблем с ним не было.