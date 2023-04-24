Происшествия 24 апреля 2023, 11:29 Вандалы похитили туалет с территории Чеховского водопада в Башкирии

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В Башкирии с водопада Усак-Кичу, также известного как Чеховский водопад, накануне украли туалет для туристов. Об этом сообщил сайт mkset.ru.

Глава Бижбулякского района Артур Зарипов выразил свое возмущение по этому поводу, отметив, что туалет похитили, вероятно, из-за того, что он был из металла.

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Водопад Усак-Кичу находится на границе Бижбулякского и Альшеевского районов Башкирии и представляет собой несколько ручьев, спускающихся по каскадам. Он считается одной из главных достопримечательностей района.