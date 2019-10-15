Вандалы подожгли мемориал героям ВОВ в Красноярске. Открыто уголовное дело

Очередной акт вандализма произошел на этот раз в Красноярске. Неизвестные пришли к мемориалу героев Великой Отечественной войны и подожгли у памятника венок. Уже заведено уголовное дело о вандализме.

Все случилось в ночь с 13 на 14 октября на площади 50-летия Победы в Кировском районе Красноярска. Хулиганы подожгли искусственный венок, который находился на основании мемориала. Об этом сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

После пожара разрушенной оказалась поверхность памятника. Огонь прошелся по звезде Вечного огня и именам героев. Заведено уголовное дело о вандализме. Полиция разыскивает преступников.

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Стражи порядка просят всех, кто видел хулиганов или что-то знает о произошедшем, обратиться в дежурную часть полиции или позвонить по номеру 112.

Преступникам грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест на три месяца.Также их могут приговорить к обязательным или исправительным работам.

Мемориал считается знаковым местом для красноярцев. Именно к памятнику приносят цветы в День Победы в память об участниках Великой отечественной войны. Там же проходит «Вахта памяти» и другие памятные мероприятия.