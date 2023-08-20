Происшествия 20 августа 2023, 16:16 Вандалы «переименовали» село под Анапой Полиция Анапы начала поиск вандалов, изменивших надпись с названием села Сукко Google Maps

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Недалеко от Анапы неизвестные изменили буквы в надписи с названием села Сукко. Об этом сообщил Telegram-канал отдела МВД по городу. Полиция начала проверку.

Поводом для нее послужили кадры, которые разлетелись по соцсетям. На фотографии запечатлели выложенную камнями на склоне надпись «Сукко», в которой переложили буквы. Она превратилась в ругательство с восклицательным знаком в конце.

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«По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка», — подчеркнули в ведомстве.

По ее итогам, добавили в МВД, примут процессуальное решение. В пресс-службе управления ведомства по Краснодарскому краю РИА «Новости» заявили, что подобный инцидент произошел впервые.

Во Владивостоке неизвестные осквернили флаги на месте захоронения участников спецоперации. За данные о тех, кто причастен к произошедшему, полиция пообещала заплатить 200 тысяч рублей.