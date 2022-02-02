Вандалы отбили голову скульптуре советского солдата в Подмосковье

В Подмосковье вандалы надругались над мемориалом воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Памятник расположен в городе Старая Купавна.

По данным РЕН ТВ, у скульптуры советского солдата оказалась отбита голова. Личности людей, которые изуродовали мемориал, пока не установлены.

В конце декабря прошлого года 19-летний блогер помочился на потрет ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Фролова в московском районе Измайлово. Видео молодой человек выложил в Сеть.

Вскоре блогера задержали и привлекли к ответственности. Ему предъявили обвинение в осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества и отправили в СИЗО. Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима и на пять лет запретил ему размещать материалы в интернете.

За минувший год в Московской области отремонтировали более трех тысяч мемориальных объектов, в том числе специалисты восстановили 23 воинских захоронения.