Происшествия 13 марта 2024, 01:47 Вандалы осквернили стихийный мемориал участникам СВО в Москве Mash: в центре Москвы двое пьяных мужчин разгромили мемориал СВО Pxhere

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Двое мужчин осквернили стихийный мемориал с цветами воинам СВО на улице Варварка в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Вандалы распинали ногами цветы на стихийном мемориале участникам СВО и скрылись в неизвестном направлении. По предварительным данным, на момент преступления они находились в сильном алкогольном опьянении. Сейчас их личности устанавливаются

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Несколько дней назад акт вандализма произошел рядом с памятником «Медному всаднику» на Сенатской площади в Петербурге. Группа из восьми человек помочилась на изваяние и исписала его граффити.

Ранее полицейские задержали вандала, который справил нужду у «Медного всадника». Правонарушителем оказался 17-летний парень из Выборгского района, которого быстро нашли и задержали. Уголовное дело возбудили по статье о вандализме.

Во Владикавказе, сотрудники полиции задержали женщину, которая разбросала венки и цветы над месте захоронения участников спецоперации.