Вандалы осквернили памятник погибшим англичанам в Севастополе

В Севастополе правоохранители ищут вандалов, которые оставили экстремистские надписи на памятнике англичанам, погибшим в Крымской войне. Об этом сообщило ИА Nation News.

Акт вандализма произошел неподалеку от поселка Дергачи. Неизвестные нанесли надписи как на сам обелиск, так и на стены, ограждающие мемориал.

Местные жители заметили, что 30-летний памятник никак не охраняется. Кроме того, он начал разрушаться. Проводится проверка.