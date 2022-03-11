Вандалы осквернили памятник павшим воинам в Истре

Вандалы осквернили памятник войны павшим солдатам в деревне Никулино городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Неустановленными лицами аэрозольной краской на памятник нанесена фашистская символика, — указали в ведомстве.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Ход процессуальной проверки поставлен на контроль городской прокуратуры.

В ноябре прошлого года вандалы оставили экстремистские надписи на памятнике англичанам, погибшим в Крымской войне. Правоохранительные органы начали проверку.