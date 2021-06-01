Вандалы осквернили памятник матросу и солдату в Севастополе

В Севастополе неизвестные хулиганы разрисовали краской памятник «Матрос и Солдат». Об этом сообщили на сайте городской прокуратуры.

На постамент памятника, расположенного в Хрустальной бухте, красителем белого и розового цвета нанесли изображения и надписи разного содержания. Неизвестные действовали из хулиганских побуждений.

В прокуратуре заявили, что своими действиями хулиганы нарушили общественный порядок и причинили вред имуществу Севастополя путем осквернения монумента.

Памятник «Матрос и Солдат» входит в реестр объектов культурного наследия. По факту его осквернения в Севастополе завели уголовное дело, сообщил RT.

Севастополь ранее вошел в число российских городов с самыми общительными жителями. Об этом сообщало РИА ФАН.

Ранее в Московской области сотрудники полиции задержали двоих жителей Можайска, которые распивали спиртные напитки и грелись у Вечного огня. Ими оказались мужчины в возрасте 38 и 40 лет. Осквернение памятника заметили по камерам видеонаблюдения, после чего на место оперативно выехали полицейские.