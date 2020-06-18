Вандалы изуродовали фрески Лукьянова в Петербурге

Неизвестные изрисовали галерею под открытым небом на Каменноостровском проспекте. Хулиганы оставили на граффити различные надписи.

Около десятка фресок переехали на Каменноостровский проспект в январе. Адрес они сменили из-за того, что граффити закрасили коммунальщики.

Ранее неизвестные облили краской двух грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Сотрудники Музея городской скульптуры планируют заявить в полицию.