18 июня 2020, 18:37
Вандалы изуродовали фрески Лукьянова в Петербурге
Вандалы испортили знаменитые фрески художника Олега Лукьянова, которые переехали с улицы Радищева на Каменноостровский проспект в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости».
Неизвестные изрисовали галерею под открытым небом на Каменноостровском проспекте. Хулиганы оставили на граффити различные надписи.
Около десятка фресок переехали на Каменноостровский проспект в январе. Адрес они сменили из-за того, что граффити закрасили коммунальщики.
Ранее неизвестные облили краской двух грифонов на Банковском мосту в Санкт-Петербурге. Сотрудники Музея городской скульптуры планируют заявить в полицию.