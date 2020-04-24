Вандалы изрисовали свастикой стены общежития в Петербурге. Подозреваемых задержали

«На фасаде здания общежития для студентов консерватории, расположенной на ул. Зенитчиков, были обнаружены нанесенные при помощи аэрозольного баллончика надписи националистических взглядов. Подобные надписи были обнаружены и на фасаде здания магазина в Ломоносовском районе в поселке Большая Ижора на Приморском шоссе», — говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемыми оказались члены неформального молодежного объединения. Один из них рисовал, трое других держали баллончики. Всех участников допросили. Молодого человека, который наносил надписи, отпустили, но он должен будет явиться в отдел полиции позже. Остальных допросили в качестве свидетелей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Вандализм». Нарушителю грозят исправительные работы, штраф или арест до трех месяцев.

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