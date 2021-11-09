Вандалы испортили стену памяти в ЯНАО

Вандалы разрисовали стену памяти с героями ВОВ в Губкинском в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на мэра города Андрея Гаранина.

Он назвал это происшествие «недоработкой» родителей, которые воспитывают своих детей.

«Сколько бы камер мы не поставили на площадь, как бы не защищали память, ответственность за воспитание наших детей лежит только на нас», — сказал мэр.

Также он добавил, что виновных найдут и накажут.