Вандалы испортили статую Русалочки в Дании
На основании достопримечательности черной краской на английском языке написали Rasict Fish («расистская рыба»). Также на памятник вандалы наклеили несколько стикеров. Полицейские уже собрали улики на месте происшествия.
«Мы были на месте и собрали улики, теперь предстоит их изучить и понять, сможем ли мы продолжить расследование», — заявил представитель полиции Йеспер Франдсен.
Предположительно, вандалы орудовали вечером 2 июля или утром 3 июля.
Статую Русалочки установили в Копенгагене в 1913-м, отметила «Газета.ru». Ее создал скульптор Эдвард Эриксен. В 1964 и в 1984 годах сказочной героине отпиливали голову, в 1998 — руку, а в 2003 злоумышленники сбросили фигуру с постамента с помощью взрывчатки. Представители различных общественных движений использовали статую для выражения своих взглядов. Так, на Русалочку дважды надевали паранджу, многократно обливали краской различных цветов. В январе 2020 года на статуе появилась надпись Free Hong Kong в поддержку протестующих в Гонконге.