Происшествия 09 декабря 2022, 18:39 Вандалы испортили памятник Шарлю де Голлю во Франции

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Памятник генералу Шарлю де Голлю пострадал от вандалов во Франции. Об этом сообщила газета «Известия».

Мэр города Франсуа Гродидье уточнил, что происшествие случилось ночью 8 декабря.

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«Я возмущен этим актом вандализма, и я не знаю, имеет ли он политическое значение. Надеюсь, виновные будут строго наказаны», — отметил он.

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Злоумышленники вымазали монумент в красной краске, уточнило издание «Ридус».