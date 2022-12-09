09 декабря 2022, 18:39
Вандалы испортили памятник Шарлю де Голлю во Франции
Памятник генералу Шарлю де Голлю пострадал от вандалов во Франции. Об этом сообщила газета «Известия».
Мэр города Франсуа Гродидье уточнил, что происшествие случилось ночью 8 декабря.
Реклама
«Я возмущен этим актом вандализма, и я не знаю, имеет ли он политическое значение. Надеюсь, виновные будут строго наказаны», — отметил он.
Реклама
Злоумышленники вымазали монумент в красной краске, уточнило издание «Ридус».
Памятники
Франция
Реклама
Реклама