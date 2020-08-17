17 августа 2020, 14:22
Вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады
Памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо второй раз за нынешнее лето пострадал от рук вандалов. Об этом сообщил сайт «Известия» со ссылкой на зарубежный канал.
Отмечается, что вандалы разрисовали скульптуру белой краской и написали на английском языке Pedo (педофил).
Маурицио Бевилакуа, мэр города, осудил новый акт вандализма и заявил, полиция уже начала расследование.
Работники коммунальной службы уже очистили памятник.