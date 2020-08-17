Вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады

Отмечается, что вандалы разрисовали скульптуру белой краской и написали на английском языке Pedo (педофил).

Маурицио Бевилакуа, мэр города, осудил новый акт вандализма и заявил, полиция уже начала расследование.

Работники коммунальной службы уже очистили памятник.