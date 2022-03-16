Вандалы испортили мемориал Красной армии «Малый Славин» в Словакии

Вандалы облили краской мемориал Красной армии «Малый Славин», который расположен в Словакии. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на посольство России в стране.

«Осквернили очередной мемориал Красной армии в Словакии — Малый Славин в Братиславе! Мерзкое и подлое преступление!» — рассказали представители посольства в социальных сетях.

В ночь на 3 марта неизвестные облили краской памятник советским солдатам-освободителям на военно-мемориальном комплексе «Славин» в Словакии. Там находится могила 6845 советских солдат, которые погибли во время спасения Братиславы.