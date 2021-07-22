22 июля 2021, 13:23
Вандалы испортили арт-объект в курганском городе
Мэр города Щучье (Курганская область) Юрий Дорошенко рассказал, что в парке Победы вандалы сломали фонарный столб в виде человека с зонтом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Градоначальник выразил сожаление, что в Щучье произошел очередной акт вандализма.
«Противники благоустройства уничтожили красивый и эстетичный фонарный столб с зонтиком, который был украшением парка», — написал Дорошенко.
Судя по снимкам, неизвестные попытались разрушить соседние столбы. Мэр призвал людей, которые видели или знают вандалов, сообщить об этом правоохранителям.