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    22 июля 2021, 13:23

    Вандалы испортили арт-объект в курганском городе

    Артур Блянихов

    Мэр города Щучье (Курганская область) Юрий Дорошенко рассказал, что в парке Победы вандалы сломали фонарный столб в виде человека с зонтом. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Градоначальник выразил сожаление, что в Щучье произошел очередной акт вандализма.

    «Противники благоустройства уничтожили красивый и эстетичный фонарный столб с зонтиком, который был украшением парка», — написал Дорошенко.

    Судя по снимкам, неизвестные попытались разрушить соседние столбы. Мэр призвал людей, которые видели или знают вандалов, сообщить об этом правоохранителям.