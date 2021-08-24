Вандалы испортили 15 благоустроенных пространств в Нижнем Новгороде

Неизвестные испортили 15 недавно благоустроенных площадок в Нижнем Новгороде. На некоторые из них действует гарантия подрядчиков, другие же придется восстанавливать за счет бюджета, рассказал «Царьград».

Например, вандалы сломали урны и лавки в Московском районе, сломали качели в Сормовском районе и украли 16 растений из сквера на улице Кораблестроителей. Разломанные объекты есть почти в каждом из районов города.