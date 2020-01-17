Вандалы дорисовали минскому памятнику Пушкину красные перчатки

Местная жительница сообщила, что памятник поэту возле гостиницы «Беларусь» подвергся нападкам вандалов. Руки Пушкина выкрасили красной краской.

Как сообщил «Царьград», это уже не первый подобный инцидент с данным памятником. Несколько месяцев назад вандалы раскрасили голову Пушкина.

Сейчас специалистам предстоит очистить памятник, не нанеся ему повреждений.