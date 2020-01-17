17 января 2020, 22:14
Вандалы дорисовали минскому памятнику Пушкину красные перчатки
Памятник поэту Александру Пушкину в Минске снова облили краской, сообщил «НТВ».
Местная жительница сообщила, что памятник поэту возле гостиницы «Беларусь» подвергся нападкам вандалов. Руки Пушкина выкрасили красной краской.
Как сообщил «Царьград», это уже не первый подобный инцидент с данным памятником. Несколько месяцев назад вандалы раскрасили голову Пушкина.
Сейчас специалистам предстоит очистить памятник, не нанеся ему повреждений.