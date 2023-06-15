15 июня 2023, 12:26
Вандал разнес турникет на станции метро «Сокольники» в Москве
Прокуратура Москвы: 48-летний мужчина на станции метро «Сокольники» разбил турникет
Пассажир столичной подземки выбил ногой стеклянную створку турникета на станции метро «Сокольники», сообщили в пресс-службе прокуратуры Московского метрополитена.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 48-летнего вандала. В вестибюле станции метро «Сокольники» мужчина ударил правой ногой по стеклянной створке турникета. От удара она разбилась.
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В ведомстве уточнили, что пассажир сделал это из хулиганских побуждений. Его поступок квалифицировали как акт вандализма.
Мужчине грозит уголовное наказание. Свою вину задержанный полностью признал.
В начале июня произошел аналогичный случай: хулиган разбил турникет на станции метро «Южная» в Москве.
Метро
Вандализм
Москва 2023
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