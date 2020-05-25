Вандал растоптал цветы у мемориала ВОВ в Подмосковье. Видео

Неизвестный мужчина повредил венок и растоптал цветы возле памятника в честь Победы в Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке. Прокуратура начала проверку. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

«Проведение проверки поручено Ногинской городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре Московской области на контроль», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

На кадрах, которые опубликовал телеканал РЕН ТВ, видно, как мужчина в капюшоне мирно прогуливается возле обелиска. Потом он забирается на постамент, впадает в неистовство и начинает ногами уничтожать венок в виде пятиконечной красной звезды.

Он сбрасывает его с постамента и начинает топтать возложенные к памятнику цветы. После этого он стремительно уходит, что-то слушая в наушниках. Вандала сейчас разыскивает полиция. За это преступление ему грозит до трех лет лишения свободы.