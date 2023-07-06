Происшествия 06 июля 2023, 09:03 Вандал оставил дерзкое послание генералу США на его машине в Москве Telegram-канал Shot: вандал поцарапал гвоздем машину посольства США в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вандал поцарапал гвоздем автомобиль американского посольства в Москве в День независимости США. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Кроме того, неизвестный пробил колеса автомобилю.

Реклама

«Машину посольства США в Москве расцарапали гвоздем и пробили на ней колеса в День независимости Штатов», — уточнили в сообщении.

По данным канала, атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк обнаружил повреждения на задней правой двери GMC Acadia. Российские правоохранители разыскивают хулигана.

В День независимости США у резиденции американского посла в Москве прошел митинг против гегемонии американских властей. Митингующие выступили против участия США в судьбе Украины.

Ранее посол США в России Линн Трейси показывала неизвестные знаки в сторону Кремля с балкона дома посла Великобритании в Москве.