06 июля 2023, 09:03
Вандал оставил дерзкое послание генералу США на его машине в Москве
Telegram-канал Shot: вандал поцарапал гвоздем машину посольства США в Москве
Вандал поцарапал гвоздем автомобиль американского посольства в Москве в День независимости США. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Кроме того, неизвестный пробил колеса автомобилю.
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«Машину посольства США в Москве расцарапали гвоздем и пробили на ней колеса в День независимости Штатов», — уточнили в сообщении.
По данным канала, атташе по вопросам обороны американской дипмиссии бригадный генерал Ааронг Д. Дрейк обнаружил повреждения на задней правой двери GMC Acadia. Российские правоохранители разыскивают хулигана.
В День независимости США у резиденции американского посла в Москве прошел митинг против гегемонии американских властей. Митингующие выступили против участия США в судьбе Украины.
Ранее посол США в России Линн Трейси показывала неизвестные знаки в сторону Кремля с балкона дома посла Великобритании в Москве.
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