Происшествия 25 августа 2023, 13:55 Вандал ночью разбил створку турникета на станции метро «Выхино» в Москве МВД: москвича задержали за разбитую створку турникета на станции метро «Выхино» Сайт мэра и правительства Москвы

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В ночь на 25 августа в московском метрополитене на станции «Выхино» 38-летний мужчина разбил створку турникета. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, мужчина умышленно разбил стеклянную створку турникета, ударив по ней ногой.

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«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса Российской Федерации (РФ) „Вандализм“ и избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.

Также на мужчину завели протокол по части 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушений «Мелкое хулиганство». Его обязали выплатить штраф.

Сотрудники московского метрополитена напомнили горожанам о том, что любое нарушение правил проезда влечет за собой ответственность.

Ранее подобный случай произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского».