Эксклюзив 23 февраля 2024, 12:44 «Вам всем конец». Неизвестный сообщил о минировании ТЦ в Лефортове Источник «360»: мужчина заявил о минировании ТРЦ «Город Лефортово»

Читать 360tv в

Неизвестный мужчина в День защитника Отечества угрожал взорвать торговый центр «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов в Москве. Подробности «360» сообщил источник.

Неизвестный позвонил на стойку администрации ТРК, поздравил с праздником и сообщил, что здание заминировано.

Реклама

«Вам всем конец», — произнес злоумышленник.

Информацию передали в полицию. Подробности происшествия уточняются. Информация об эвакуации торгового комплекса не поступала.

Ранее в России началась волна сообщений о лжеминировании школ и административных зданий. За этим может стоять как украинская сторона, так и несовершеннолетние хулиганы.