Валуев высказался об избиении пассажира метро дагестанцами

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу в тяжелом весе Николай Валуев отреагировал на избиение пассажира метро тремя дагестанцами. В связи с этим он рассказал, как защитить себя в случае нападения толпы. Об этом сообщил «Ридус».

Трое приезжих избили москвича Романа Ковалева на станции «Первомайская». Пострадавший мужчина защитил девушку, которая сделала замечание шумным пассажирам. Валуев отметил, что если на вас нападает толпа, в первую очередь стоит попытаться убежать.

«Если бежать не получается и потерпевшего повалили на землю, то нужно принять позу эмбриона: она поможет защитить внутренние органы от ударов. Важно при этом и закрыть голову руками. Советовать применять какие-то приемы я не буду. Во-первых, человек этого просто не умеет делать, а во-вторых, у него вряд ли получится: он напуган и находится в стрессе», — отметил депутат.