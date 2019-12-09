Валерия выложила фото с сыном и его девушкой после ДТП

Певица Валерия выложила в Instagram фотографию с сыном Арсением Шульгиным и его девушкой Лианой. Пара попала в ДТП под Санкт-Петербургом.

На снимке все трое сидят в ресторане. На правой руке девушки наложен гипс, у молодого человека под нижней губой наклеен пластырь.

Певица сообщила, что в момент аварии в машине было несколько человек, Арсений во время инцидента спал.

Сын Валерии показал разорванную губу после аварии. Фото Подробнее

«Все пассажиры получили разные травмы, самая тяжелая досталась девушке — у нее перелом руки. Машина под списание, но слава Богу, все живы», — написала Валерия.

Также она посоветовала зимой избегать поездок на авто.

Ранее стало известно, что машина, в которой ехал Шульгин, врезалась в отбойник на трассе. За рулем находилась Лиана. Сыну Валерии сшили разорванную губу.