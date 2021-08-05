Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Кузбассе

При столкновении вахтового автобуса с грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек. Об этом сообщило МВД по Кемеровской области.

«ДТП произошло сегодня в 06:10 на 157 километре автодороги „Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк“. Столкнулись грузовой автомобиль Hyundai и пассажирский вахтовый автобус на базе КамАЗа, который перевозил работников одного из предприятий», — сказано в сообщении МВД по региону.

На месте работают сотрудники ГИБДД и следователи МВД.

Предварительной причиной аварии стало превышение скорости водителем грузовика. На большой скорости он не справился с управлением и врезался в попутный вахтовый автомобиль.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и восемь пассажиров. В грузовике былводитель и пассажир. Все доставлены в медицинское учреждение. В общей сложности 11 человек.