Вахтовый автобус слетел в кювет на кузбасской трассе

В Кемеровской области произошло ДТП с участием вахтового автобуса. Водитель отправил транспортное средство в кювет. Пострадали несколько человек.

Служебный ПАЗ попал в аварию утром 16 декабря в Новокузнецком районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Он ехал по технологической дороге одного из предприятий.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

Предварительно установлено, что водитель автобуса не принял во внимание дорожные и погодные условия. Транспортное средство он вел на небезопасной скорости, не смог справиться с управлением и слетел в овраг.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре человека: водитель и три пассажира», — заявили в ведомстве. Скорая увезла людей в больницу.

В момент аварии в автобусе было восемь человек, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его версии, госпитализировали всех, кто ехал в ПАЗ.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области

«Все они доставлены в больницу. Один пострадавший в тяжелом состоянии, еще семь человек обследуют медики», — уточнил пресс-секретарь Центра медицины катастроф Кузбасса Антон Дужик.

В беседе с РИА «Новости» он уточнил, что медики оставили в больнице пять человек. Состояние четырех пострадавших они оценивают как средней тяжести.

«Трое легких отправлены на амбулаторное лечение», — подчеркнул Дужик.

Известно, что ДТП произошло на технологической дороге угольного разреза «Чернокалтанский». Вахтовый автобус принадлежит подрядной организации. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.