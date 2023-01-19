Происшествия 19 января 2023, 16:19 Вахтовый автобус съехал в кювет и застрял в снегу в Татарстане

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ДТП произошло на трассе Каменка — Атня — Инся в Высокогорском районе Татарстана. Там вахтовый автобус упал в кювет. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

В момент происшествия в автобусе ехали 12 человек. На место происшествия прибыли сотрудники МВД, которые выяснили, что водитель не вписался в поворот. Из-за этого транспортное средство упало на обочину встречного направления.

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Автобус из снега доставала спецтехника. Информации о пострадавших не поступало. После аварии пассажиров доставили к месту следования на другом автобусе.

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