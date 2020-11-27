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    27 ноября 2020, 17:09

    Вахтовиков в Красноярске отправили в психбольницу из-за пьянок на карантине

    Анатолий Минкин

    Госпитализацией в психоневрологический диспансер закончился карантин для 10 вахтовых сотрудников золотодобывающей компании «Полюс». Мужчин отправили в гостиницу перед новым выездом на прииск. Об этом сообщило издание «ТВК Красноярск».
    Вахтовиков в Красноярске отправили в психбольницу из-за пьянок на карантине

    Сообщение о госпитализации подтвердили в компании. Там пояснили, что все сотрудники, которые отправляются на вахту, должны провести две недели в гостинице в изоляции. Там у них будут брать тесты на коронавирус. Выехать на работу можно после отбытия карантина и двух отрицательных тестов.

    Проблемы с психическим состоянием у группы вахтовиков начались не от изоляции, а от злоупотребления алкоголем. Они незаконно проносили спиртное в гостиницу, где устраивали беспробудные пьянки.

    При этом по контракту им запрещено покидать место изоляции и тем более употреблять алкоголь перед тестированием. Все это влечет санкции, так как время, проведенное в обсервации, засчитывается как рабочее.

    После последнего случая служба безопасности компании усилила контроль за сотрудниками, остающимися в изоляции.