Вахтовиков в Красноярске отправили в психбольницу из-за пьянок на карантине

Сообщение о госпитализации подтвердили в компании. Там пояснили, что все сотрудники, которые отправляются на вахту, должны провести две недели в гостинице в изоляции. Там у них будут брать тесты на коронавирус. Выехать на работу можно после отбытия карантина и двух отрицательных тестов.

Проблемы с психическим состоянием у группы вахтовиков начались не от изоляции, а от злоупотребления алкоголем. Они незаконно проносили спиртное в гостиницу, где устраивали беспробудные пьянки.

При этом по контракту им запрещено покидать место изоляции и тем более употреблять алкоголь перед тестированием. Все это влечет санкции, так как время, проведенное в обсервации, засчитывается как рабочее.

После последнего случая служба безопасности компании усилила контроль за сотрудниками, остающимися в изоляции.