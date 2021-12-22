Вахтовики из ЯНАО отправятся в колонию на 25 лет на двоих за убийство коллеги

Двое рабочих до смерти избили коллегу в вахтовом поселке в Приуральском районе ЯНАО. В момент происшествия мужчины находились под действием алкоголя. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по Ямалу.

Убийство произошло 5 июля 2021 года. Тело погибшего обнаружили в помещении жилого вагончика. На нем были признаки насильственной смерти. Экспертиза установила, что погиб мужчина в результате черепно-мозговой травмы.

«В ходе выяснения обстоятельств его гибели следственно-оперативной группой в тот же день были установлены лица, причастные к совершению данного преступления», — заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что во время застолья между мужчинами завязался конфликт, который затем перерос в драку.

Одного из злоумышленников приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Второго — к 15 годам.