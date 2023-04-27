Происшествия 27 апреля 2023, 17:00 Вахтовика из Омска оштрафовали за нападение на полицейского в Новом Уренгое

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Вахтовику из Омска назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника полиции в Новом Уренгое. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, полицейские прибыли на вызов и застали там мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Их решили доставить в дежурную часть, однако один из нарушителей начал сопротивляться и ударил полицейского в спину.

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Отмечается, что следствие доказало вину нападавшего.